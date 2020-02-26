Трамп объяснил причину, по которой произошла утечка разведданных по РФ

Новости мира:Дональд Трамп объяснил утечку данных попыткой навредить Берни Сандерсу.

Президент США Дональд Трамп во вторник предположил, что демократы, которые не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом в президенты от своей партии, пытались снизить шансы сенатора, организовав утечку информации о российской деятельности, которая способствует его кампании.

Об этом сообщает The New York Times.

"Берни, пожалуй, выигрывает - похоже, что он выиграет", - сказал Трамп. "И они, возможно, не хотят его по понятным причинам. ... Поэтому они выпустили то, что Россия поддерживает его". Трамп не предоставил никаких доказательств своих слов.

Президент обвинил председателя комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии Адама Шиффа в утечке информации в СМИ. Шифф опроверг это обвинение.

Сандерс подтвердил, что американские чиновники говорили ему в прошлом месяце о российских усилиях, нацеленных на увеличение его шансов бросить вызов Трампу в ноябре.

Трамп заявил, что считает "странным", что американские чиновники сказали об этом Сандерсу, но никто не сказал ему. "Я думаю, что это позорно", - сказал Трамп.

В феврале представители американской разведки на закрытом брифинге сообщили парламентариям, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года, пытаясь поставить под сомнение честность голосования и помочь переизбранию президента Дональда Трампа.

"Я не хочу помощи ни одной страны, и мне не оказывали помощи никакие страны", - сказал Трамп журналистам.

Ранее Трамп назвал дезинформацией сообщения о попытках РФ помочь ему переизбраться.