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Трамп объяснил причину, по которой произошла утечка разведданных по РФ

Трамп объяснил причину, по которой произошла утечка разведданных по РФ
10:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Дональд Трамп объяснил утечку данных попыткой навредить Берни Сандерсу.

Президент США Дональд Трамп во вторник предположил, что демократы, которые не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом в президенты от своей партии, пытались снизить шансы сенатора, организовав утечку информации о российской деятельности, которая способствует его кампании.

Об этом сообщает The New York Times.

"Берни, пожалуй, выигрывает - похоже, что он выиграет", - сказал Трамп. "И они, возможно, не хотят его по понятным причинам. ... Поэтому они выпустили то, что Россия поддерживает его". Трамп не предоставил никаких доказательств своих слов.

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Президент обвинил председателя комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии Адама Шиффа в утечке информации в СМИ. Шифф опроверг это обвинение.

Сандерс подтвердил, что американские чиновники говорили ему в прошлом месяце о российских усилиях, нацеленных на увеличение его шансов бросить вызов Трампу в ноябре.

Трамп заявил, что считает "странным", что американские чиновники сказали об этом Сандерсу, но никто не сказал ему. "Я думаю, что это позорно", - сказал Трамп.

В феврале представители американской разведки на закрытом брифинге сообщили парламентариям, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года, пытаясь поставить под сомнение честность голосования и помочь переизбранию президента Дональда Трампа.

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"Я не хочу помощи ни одной страны, и мне не оказывали помощи никакие страны", - сказал Трамп журналистам.

Ранее Трамп назвал дезинформацией сообщения о попытках РФ помочь ему переизбраться.

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США, РФ, Дональд Трамп, Берни Сандерс.
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