Коронавирус: США введут двойную проверку пассажиров, прибывающих в страну

Власти Соединенных Штатов введут двойную проверку пассажиров, которые ранее находились в странах с высоким риском распространения нового коронавируса.

Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, отмечает УНН.

"По коронавирусу: в дополнение к проверкам "перед посадкой" пассажиров, которые приезжают из некоторых стран с высоким риском или районов этих стран, их также будут проверять, когда они прибудут в Америку", — написал он.

Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020