Коронавирус: США введут двойную проверку пассажиров, прибывающих в страну

Новости мира:Трамп обещает ввести "двойную проверку" на коронавирус для пассажиров, прибывающих в США.

Власти Соединенных Штатов введут двойную проверку пассажиров, которые ранее находились в странах с высоким риском распространения нового коронавируса.

Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, отмечает УНН.

"По коронавирусу: в дополнение к проверкам "перед посадкой" пассажиров, которые приезжают из некоторых стран с высоким риском или районов этих стран, их также будут проверять, когда они прибудут в Америку", — написал он.

Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом.

Власти штата также полагают, что в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд мог распространиться коронавирус нового типа. В данной клинике, предположительно, вирусом заразились два человека.

Кроме того, специалисты обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.