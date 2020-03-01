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Пенс о коронавирусе в США: Могут последовать новые печальные новости

Пенс о коронавирусе в США: Могут последовать новые печальные новости
19:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Вице-президент США допускает новые смерти от коронавируса в стране.

Американские власти не исключают, что в стране могут быть зафиксированы новые случаи смерти людей из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN вице-президент США Майкл Пенс, передает УНН.

"Это возможно", — сказал он.

Пенс подчеркнул, что "большинство людей, которые заразились коронавирусом, поправятся".

По словам вице-президента, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в США, в наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем.

"Могут последовать новые печальные новости", — констатировал Пенс.

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В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения коронавирусом. Власти штата также полагают, что вирус мог распространиться в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд.

В данной клинике, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Специалисты также обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.

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Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 70 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.

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Эпидемия, Коронавирус, Майкл Пенс.
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