Вирусная эпидемия: В Австрии зафиксировали 14 случаев заражения на коронавирус

Новости мира:В Австрии медики подтвердили более десятка случаев заболевания на коронавирус.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось до 14.

В воскресенье четыре новых случая были зафиксированы в Вене, сообщило Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, пишет издание Kronen Zeitung.

"Подтвержденные случаи заражения на 1 марта 2020 года — 14", — говорится в сообщении Минздрава.

Всего в Австрии до настоящего времени было зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Впервые вирус был выявлен в Инсбруке (федеральная земля Тироль) 25 февраля у двоих граждан Италии. Четыре случая заражения произошло в Вене, один в Штирии, два в Нижней Австрии, один в Зальцбурге.

Власти Австрии пока не планируют закрывать границу с Италией, где произошла локальная вспышка коронавируса с наибольшим числом жертв в Европе. Населению с подозрением на заражение коронавирусом рекомендовано не приходить самостоятельно в больницу, а уведомить об этом по телефону медицинские службы. Эта мера позволит избежать заболеваемости среди медицинского персонала и других пациентов медицинских учреждений. Минобороны Австрии привело силы радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции и медицинских служб в повышенную боевую готовность на случай, если от федеральных властей поступит запрос к армии об оказании помощи в противодействии вирусу.