Американские солдаты подвержены минимальному риску заражения коронавирусом

Среди военнослужащих США риск заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) минимален, заявил в понедельник глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли.
"На данный момент широкомасштабное воздействие на военнослужащих США крайне минимально. Не сказать, что оно нулевое, но очень, очень низкое", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне.
Он отметил, что в целях предосторожности "ограничен доступ к военным базам в некоторых местах, например, в Италии и Южной Корее".
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия и Южная Корея являются одними из наиболее эпидемиологически неблагополучными странами.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.