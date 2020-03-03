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Американские солдаты подвержены минимальному риску заражения коронавирусом

Американские солдаты подвержены минимальному риску заражения коронавирусом
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Всего в мире зарегистрировано более 3080 случаев летального исхода.

Среди военнослужащих США риск заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) минимален, заявил в понедельник глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли.

"На данный момент широкомасштабное воздействие на военнослужащих США крайне минимально. Не сказать, что оно нулевое, но очень, очень низкое", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне.

Он отметил, что в целях предосторожности "ограничен доступ к военным базам в некоторых местах, например, в Италии и Южной Корее".

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия и Южная Корея являются одними из наиболее эпидемиологически неблагополучными странами.

ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.

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США, Солдаты, Коронавирус, Американские солдаты, Риску заражения коронавирусом.
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