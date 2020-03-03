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В США продажи коньяка достигли рекордных показателей

В США продажи коньяка достигли рекордных показателей
16:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В США продажи коньяка достигли рекордно высоких показателей.

В 2018 году розничные продажи бренди и коньяка в США составили 2,6 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista. 

Для сравнения, в 2018 году розничные продажи бренди и коньяка во Франции составили 1,7 млрд евро (1,9 млрд долл.), а в Южной Корее - 38 млн долл. 

Также сообщается, что за год жители США выпили 14,3 млн 9-литровых ящиков бренди и коньяка. Таким образом, ежемесячно американцы выпивают 1,19 млн 9-литровых ящиков бренди и коньяка.

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Объемы потребления напитка различаются в зависимости от штата. Так, например, в Виргинии годовой показатель составляет 240,7 тыс. 9-литровых ящиков, в то время как в Калифорнии - 2,7 млн 9-литровых ящиков. 

Как сообщалось, украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью, чем иностранные.

Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого - вдвое меньше (33,6%).

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Отметим, что эксперты компании TNS Ukraine сформировали список самых потребляемых и известных брендов отечественного коньяка. В топ-5 таких брендов напитка вошли: "Koktebel" (+3%), "Шустов" (-3%), "Гринвич" (0%), "Жан-Жак" (+5%) и "Таврия" (-2%).

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США, Алкоголь, Коньяк, Потребление.
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