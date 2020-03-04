Скачать
Среда, 04.03.2020
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта

Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post

Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Предвыборный штаб Дональда Трампа считает, что публикация The Washington Post , о заговоре с РФ на выборах 2016 года, клевета.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию статьи о заговоре президента РФ на выборах 2016 года. Об этом сообщает Fox News.

"Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The Washington Post на "миллионы долларов" за публикацию "ложных и клеветнических заявлений" о предполагаемом заговоре с Россией", - говорится в сообщении.

Иск против WP был подан в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, адвокатами Дэвидом Тобином и Чарльзом Дж. Хардером.

Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"

"Заявления (в статьях газеты - ред.) были и остаются на 100 процентов ложными и клеветническими. В жалобе утверждается, что Post знала о неправдивости информации во время её публикации, но делала это с намеренной целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей", - сказала старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Эллис, подчеркнув, что в Washington Post сообщили о "заговоре" с РФ как о подтверждённом факте.

Напомним, Дональд Трамп провел переговоры с руководством ведущих компаний и заверил, что они максимально быстро продвигаются к разработке терапии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иск, Дональд Трамп, The Washington Post.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
03 Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
04 Названы лучшие виды чая против гипертонии
05 Геращенко выиграла суд у Штепы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в &quot;супервторник&quot;
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"
Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление
МОН начинает реформу дошкольного образования – что изменится
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь