Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post

Новости мира:Предвыборный штаб Дональда Трампа считает, что публикация The Washington Post , о заговоре с РФ на выборах 2016 года, клевета.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию статьи о заговоре президента РФ на выборах 2016 года. Об этом сообщает Fox News.

"Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The Washington Post на "миллионы долларов" за публикацию "ложных и клеветнических заявлений" о предполагаемом заговоре с Россией", - говорится в сообщении.

Иск против WP был подан в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, адвокатами Дэвидом Тобином и Чарльзом Дж. Хардером.

"Заявления (в статьях газеты - ред.) были и остаются на 100 процентов ложными и клеветническими. В жалобе утверждается, что Post знала о неправдивости информации во время её публикации, но делала это с намеренной целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей", - сказала старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Эллис, подчеркнув, что в Washington Post сообщили о "заговоре" с РФ как о подтверждённом факте.

Напомним, Дональд Трамп провел переговоры с руководством ведущих компаний и заверил, что они максимально быстро продвигаются к разработке терапии.