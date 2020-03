Всему виной торнадо: тюрьма из "Зеленой мили" под угрозой сноса (Видео)

Мощный торнадо, пронесшийся по американскому городу Нэшвилл, штат Теннесси, разрушил историческое здание Старой тюрьмы, которое использовалось голливудскими кинематографистами для съемок фильмов. Об этом сообщает местный департамент исправительных учреждений.

Как свидетельствуют опубликованные в социальных сетях кадры аэрофотосъемки, у зданий комплекса снесена крыша, некоторые стены проломлены, на всей территории образовались завалы из кирпича и фрагментов конструкций. В целом бывшей тюрьме причинен огромный ущерб, и в ближайшее время властям штата предстоит решить - будет ли она восстановлена или полностью снесена.

Комплекс был построен еще в конце 19-го столетия и функционировал до 1992 года. После закрытия ее интерьеры и экстерьер фигурировали во многих популярных фильмах, самым из известным из которых стала экранизация произведения Стивена Кинга "Зеленая миля". В здании тюрьмы также снимались некоторые эпизоды драмы "Побег из Шоушенка" и многих других кинопроектов.

An aerial view of damage at the old Tennessee State Prison ⁦@TDOCCommish⁩ #nashvilletornado #NashvilleTN pic.twitter.com/eIP9msIDBB

— Dept of Correction (@TNTDOC1) March 3, 2020