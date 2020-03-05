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Всему виной торнадо: тюрьма из "Зеленой мили" под угрозой сноса (Видео)

Всему виной торнадо: тюрьма из "Зеленой мили" под угрозой сноса (Видео)
02:56 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Торнадо разрушил тюрьму из "Зеленой мили".

Мощный торнадо, пронесшийся по американскому городу Нэшвилл, штат Теннесси, разрушил историческое здание Старой тюрьмы, которое использовалось голливудскими кинематографистами для съемок фильмов. Об этом сообщает местный департамент исправительных учреждений.

Как свидетельствуют опубликованные в социальных сетях кадры аэрофотосъемки, у зданий комплекса снесена крыша, некоторые стены проломлены, на всей территории образовались завалы из кирпича и фрагментов конструкций. В целом бывшей тюрьме причинен огромный ущерб, и в ближайшее время властям штата предстоит решить - будет ли она восстановлена или полностью снесена.

Комплекс был построен еще в конце 19-го столетия и функционировал до 1992 года. После закрытия ее интерьеры и экстерьер фигурировали во многих популярных фильмах, самым из известным из которых стала экранизация произведения Стивена Кинга "Зеленая миля". В здании тюрьмы также снимались некоторые эпизоды драмы "Побег из Шоушенка" и многих других кинопроектов.

Торнадо в США: В результате стихийного бедствия погибли не менее 6 человек(Фото)

В результата удара стихии 2 и 3 марта 2020 года в Нэшвилле и его окрестностях погибли несколько десятков человек. Многим объектам нанесен серьезный ущерб.

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Нэшвилл, Торнадо, Стихийное бедствие, Теннесси.
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