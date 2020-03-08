В Торонто за час группа подростков ограбила три аптеки

Новости мира:В результате ограблений пострадало трое людей, среди них 70-летняя женщина.

В канадском городе Торонто в течение часа группа злоумышленников ограбила три аптеки. Об этом канадскому общественнму вещателю CBC News рассказал представитель полиции Торонто Дэвид Гопкинсон.

Отмечается, что четверо людей в масках заходили в аптеки в районе Этобико на западе Торонто и, угрожая оружием, забирали лекарства и деньги из кассы, после чего бежали на автомобиле. В результате ограбления пострадали трое людей, в том числе 70-летняя женщина.

В полиции считают, что все три преступления совершены одними и теми же злоумышленниками, предположительно подростками. Одного из них уже задержали, поиск остальных продолжается.

Напомним, Торнадо разрушил тюрьму из "Зеленой мили".