Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
"Уровень опасности желтый": киевлян предупреждают о тумане
"Уровень опасности желтый": киевлян предупреждают о тумане
ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
Украинские знаменитости поздравляют женщин с 8 марта (Фото, Видео)
Украинские знаменитости поздравляют женщин с 8 марта (Фото, Видео)

Трагедия MH17: США выразили доверие судебной системе Нидерландов

Трагедия MH17: США выразили доверие судебной системе Нидерландов
18:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга".

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела о гибели в 2014 году малазийского авиалайнера в небе над Украиной, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал он в Twitter.

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении на Донбассе летом 2014 года малазийского Boeing-777.

Катастрофа MH17: Польша надеется, что суд установит виновных

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет ОСГ, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, утверждая, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Катастрофа МН-17: Берлин выступил с заявлением

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нидерланды, MH17, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
02 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
03 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
04 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
05 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трагедия MH17: США выразили доверие судебной системе Нидерландов
Трагедия MH17: США выразили доверие судебной системе Нидерландов
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь