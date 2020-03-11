Президентская гонка в США: Сандерс уступает Байдену, но сдаваться не собирается

Новости мира:Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из борьбы за пост президента США.

Сенатор Берни Сандерс заявил в среду, что продолжит борьбу в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на прошедших накануне праймериз, сообщают американские СМИ.

"Дональд Трамп должен потерпеть поражение. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это случилось", - сказал Сандерс.

Он отметил, что с нетерпением ждет дебатов претендентов на президентский пост от Демпартии в воскресенье, когда "американский народ получит возможность увидеть, у какого из кандидатов положение лучше для того, чтобы добиться этой цели (победы над Трампом - Ред.)".

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз демократов в ночь на среду в таких штатах, как Мичиган, Миссисипи, Миссури и Айдахо, что позволило ему на настоящий момент набрать в общей сложности на 160 голосов делегатов больше, чем Сандерсу.

Основная борьба в Демократической партии США за пост кандидата в президенты разворачивается между Байденом и Сандерсом. Однако в гонке также по-прежнему участвует еще и Тулси Габбард.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.