Выборы в США: Байден решил отказаться от массовых встреч с избирателями

Новости мира:Байден переводит избирательную кампанию в "виртуальный" формат из-за коронавируса.

Один из ведущих кандидатов избирательной гонки в США от Демократической партии Джо Байден принял решение вместо массовых встреч со своими избирателями, проводить агитацию в виртуальном формате из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщило в среду издание The Hill.

"Бывший вице-президент Джо Байден переходит в так называемые "виртуальные" кампаний во Флориде и Иллинойсе на фоне массового беспокойства относительно вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее избирательный штаб Байдена запланировал мероприятия в двух штатах, где в следующий вторник пройдут праймериз. Впрочем, решение перейти на "виртуальный" формат общения с избирателями было принято после консультаций с местными властями штатов.

Также сообщается, что Байден готовится выступить с обращением относительно коронавирус COVID-19.

Кампания Байдена также объявила в среду, что создаст "Консультативный комитет по вопросам охраны здоровья" для предоставления указаний относительно уменьшения угрозы заболеваний.

Проведение избирательной кампании в виртуальном формате на президентских выборах в США является одним из последних примеров того, как кандидаты на главную должность в Белом доме ищут способы продолжить гонку в США.

Иллинойс и Флорида сейчас являются одними из самых крупных "призов" для кандидатов в Демократической партии Джо Байдена и Берни Сандерса – в плане количества делегатов, которые имеют значение для получения одним из них номинации для дальнейшего участия в гонках.