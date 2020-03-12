Скачать
Четверг, 12.03.2020
Итоги дня 11 марта: Пандемия коронавируса, карантин в Украине и экономический кризис
Итоги дня 11 марта: Пандемия коронавируса, карантин в Украине и экономический кризис
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Д (Фото, Видео)
ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Д (Фото, Видео)
12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день
12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день

Выборы в США: Байден решил отказаться от массовых встреч с избирателями

Выборы в США: Байден решил отказаться от массовых встреч с избирателями
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Байден переводит избирательную кампанию в "виртуальный" формат из-за коронавируса.

Один из ведущих кандидатов избирательной гонки в США от Демократической партии Джо Байден принял решение вместо массовых встреч со своими избирателями, проводить агитацию в виртуальном формате из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщило в среду издание The Hill.

"Бывший вице-президент Джо Байден переходит в так называемые "виртуальные" кампаний во Флориде и Иллинойсе на фоне массового беспокойства относительно вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее избирательный штаб Байдена запланировал мероприятия в двух штатах, где в следующий вторник пройдут праймериз. Впрочем, решение перейти на "виртуальный" формат общения с избирателями было принято после консультаций с местными властями штатов.

Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю

Также сообщается, что Байден готовится выступить с обращением относительно коронавирус COVID-19.

Кампания Байдена также объявила в среду, что создаст "Консультативный комитет по вопросам охраны здоровья" для предоставления указаний относительно уменьшения угрозы заболеваний.

Проведение избирательной кампании в виртуальном формате на президентских выборах в США является одним из последних примеров того, как кандидаты на главную должность в Белом доме ищут способы продолжить гонку в США.

Президентская гонка в США: Сандерс уступает Байдену, но сдаваться не собирается

Иллинойс и Флорида сейчас являются одними из самых крупных "призов" для кандидатов в Демократической партии Джо Байдена и Берни Сандерса – в плане количества делегатов, которые имеют значение для получения одним из них номинации для дальнейшего участия в гонках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Джо Байден, Коронавирус, Выборы в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
02 Какое чувство движет Вами: психологический тест
03 Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
04 Вакарчук больше не глава партии "Голос"
05 Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
На Донбассе ранен один военный
На Донбассе ранен один военный
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь