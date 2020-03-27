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Трамп возвращает доверие американцев - опрос

Трамп возвращает доверие американцев - опрос
20:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Все больше и больше жителей США положительно относятся к Дональду Трампу.

Деятельность президента страны Дональда Трампа на посту главы государства положительно оценивает почти половина жителей США, свидетельствует опроса для газеты The Washington Post и телеканала ABC News.

Так, 48% опрошенных одобряют его деятельность, тогда как 46% придерживаются противоположного мнения. Остальные не определились с ответом.

Отмечается, что впервые в ходе опроса The Washington Post/ABS News доля тех, кто поддерживает Трампа, оказалась больше, чем тех, кто не одобряет его деятельность.

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Опрос также показал, что наибольшей поддержкой Трамп пользуется у сторонников Республиканской партии (86%).

Между тем, сам американский лидер уже отреагировал на данный опрос. Он указал, что на самом деле его рейтинг одобрения - наверняка выше на 10 процентных пунктов.

"Многие опросы намного лучше, чем этот", - добавил Трамп в Twitter, сделав "ретвит" записи журналиста с результатами этого опроса.

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Опрос проводился 22-25 марта. В нем приняли более 1 тыс. человек, проживающих в США. Примечательно, что он проводится в период, когда США борются против распространения коронавируса COVID-19. Трамп, с одной стороны, принимает меры по защите населения, а с другой, как сообщает, не хочет надолго жестко ограничивать экономику страны.

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США, Опрос, Белый дом, Дональд Трамп.
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