Противодействие пандемии: Трамп поговорил с Макроном

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями.
"Оба лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках G7, G20 и пятерки постоянных членов СБ ООН для оказания помощи многосторонним организациям, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международный валютный фонд и Всемирный банк, в быстрой ликвидации пандемии и минимизации ее экономических последствий", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что Трамп и Макрон также обсудили "важные региональные и двусторонние вопросы".
Напомним:
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