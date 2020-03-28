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Трамп обязал General Motors производить аппараты ИВЛ

Трамп обязал General Motors производить аппараты ИВЛ
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп требует от General Motors наладить производство аппаратов ИВЛ.

Президент США Дональд Трамп воспользовался особыми полномочиями и распорядился привлечь компанию General Motors для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в заявлении главы Белого дома.

"Сегодня я подписал президентский меморандум, приказав министру здравоохранения применить все полномочия, которые предоставляет закон о военном производстве, чтобы требовать от компании General Motors принять и выполнить в приоритетном порядке контракты на производство аппаратов для вентиляции", - отметил Трамп.

В США приняли "исторический" закон

Он добавил, что предварительные переговоры с GM относительно способности компании поставлять это оборудование "были результативными", однако меры борьбы с коронавирусом требуют решительных шагов, без проволочек.

"Сегодняшнее решение поможет обеспечить быстрое производство аппаратов, которые спасут жизнь американцев", - подчеркнул президент США.

Напоминаем, количество больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч.

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Все по теме:

США, General Motors, Дональд Трамп, Военное положение, Коронавирус, ИВЛ.
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