В Штатах уже более 100 тысяч человек инфицировались коронавирусом

Новости мира:В Соединенных Штатах Америки количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч.

Количество больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч.

При этом количество больных продолжает расти на тысячи за считанные часы, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Так, по последним официальным данным, число зараженных коронавирусом американцев достигло 101 657. Это составляет приблизительно одну шестую часть всех инфицированных в мире.

Коронавирусная инфекция унесла в США 1581 жизни, то есть процент летальных случаев - чуть больше 1,5%.

Для сравнения, в Италии скончались 9134 лиц на 86,4 тыс. инфицированных, в Китае – 3296 на 81,8 тыс.

По последним данным, в мире зарегистрировано 591,8 тыс. больных коронавирусом. Всего от Covid-19 умерли 26 996 человек, выздоровели 130 915.

Напоминаем, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине лабораторно подтверждены 310 случаев COVID-19.