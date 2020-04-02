Госдеп: США купили "гумпомощь" из России после разговора Трампа с Путиным

Новости мира:США согласились купить у РФ необходимые медсредства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты.

Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.

Об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.

При этом, отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.

Напомним, Соединенные Штаты сейчас лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных с 937 тыс. в всем мире.