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Съезд демократов США: Байден допустил виртуальную встречу

Съезд демократов США: Байден допустил виртуальную встречу
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Байден считает, что скорее всего демократы выдвинут кандидата в президенты США онлайн.

Бывший вице-президент США Джо Байден допустил, что съезд Демократической партии, на котором должен быть выдвинут кандидат в президенты США, возможно, состоится онлайн по причине пандемии COVID-19.

Об этом он заявил в эфире телеканала ABC, сообщает AP.

По словам Байдена, партии "возможно, придется провести виртуальный съезд". "Возможно, мы не сможем собрать в одном месте 10, 20, 30 000 человек", - отметил он.

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Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил, что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально выдвинут кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

Ранее съезд планировался на 13-16 июля, в нем должны принять участие до 50 тыс. человек.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на президентских выборах от Демократической партии является Джо Байден.

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С проведением съезда демократов должно быть объявлено и официальное начало избирательной кампании.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

По данным сайта Worldometer, США на данное время наиболее пораженная пандемией COVID-19 страна в мире. По состоянию на 6 апреля там зафиксировано 336 851 случай заболевания и 9,6 тыс. смертей.

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Все по теме:

США, Президентские выборы, Вирус, Карантин, Пандемия, Джо Байден, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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