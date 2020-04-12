Во всех американских штатах объявили стихийное бедствие

Новости мира:В США впервые объявили стихийное бедствие на всей территории страны.

Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии во всех 50 штатах.

Она поступила от штата Вайоминг в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает телеканал Fox News.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир, впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

"Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации в некоторых штатах эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся",— сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон.

В США с начала пандемии COVID-19 умерли 20 071 человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк.