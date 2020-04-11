В США зафиксировали почти 19 тыс смертей от коронавируса

Новости мира:В США продолжает расти смертность от коронавируса.

Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в США достигло 18 881.

Об этом сообщает сайт Worldometer.

Согласно последним данным, США находятся на первом месте по количеству подтвержденных случаев болезни COVID-19, так и по количеству летальных исходов.

В Италии, которая до сегодняшнего дня была первой по смертности от коронавируса в мире, пока известно о 18 849 тыс. умерших.

Всего в США коронавирусом заразились более 507 534 человека. В Италии количество подтвержденных случаев составляет 152271.

Во всем мире по состоянию на 19 часов насчитывается 1733943 подтвержденных случаев коронавируса, 106518 летальных случаев и 392843 случаи выздоровления от болезни.