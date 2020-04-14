Налоги Трампа: Верхоный суд собрался заслушать стороны

Новости мира:Верховный суд США планирует рассмотреть три громкие дела по налогам главы Белого дома в следующем месяце.

Верховный суд США рассмотрит в мае аргументы в споре о том, следует ли раскрывать налоговые и финансовые отчеты президента Дональда Трампа в видеоформате на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

"Верховный суд заявил в понедельник, что он заслушает некоторые устные аргументы сторон в виртуальном режиме в мае, после закрытия здания (суда - ред.) для общественности и переноса дел в рамках мер против коронавируса", - говорится в сообщении.

Среди споров, которые будут рассматриваться в формате телеконференции, есть три громких дела, связанные с требованиями обнародовать налоговые декларации президента Трампа.

"В соответствии с рекомендациями по здравоохранению в ответ на COVID-19, судьи и адвокат будут принимать участие (в слушаниях - ред.) дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд рассчитывает предоставить журналистам аудиозапись заседания.

Всего в течение первых двух недель мая судьи рассмотрят 10 дел.

По информации CNN, заседание суда назначено на 4-6 мая и 11-13 мая. Однако даты рассмотрения конкретных дел пока не объявлены.

Как известно, в 2016 году Дональд Трамп нарушил многолетнюю американскую президентскую традицию и отказался добровольно опубликовать свою налоговую декларацию. Он отказывался это делать и в последующие годы.