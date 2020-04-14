Трамп: США дорабатывают план по открытию страны

Новости мира:Дональд Трамп заявлял, что решение по возвращению экономической активности США в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем.

США завершают работу над планом по возвращению страны к нормальной жизни, детали которого станут известны в ближайшие дни, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Я проводил много обсуждений с моей командой и главными экспертами, мы очень близки к завершению плана по открытию нашей страны. Будем надеяться, что (это произойдет - ред.) даже раньше намеченного срока", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Трамп отметил, что скоро будет окончательно доработано руководство для губернаторов штатов по безопасному открытию штатов.

"План моей администрации и соответствующее руководство вселят в американский народ уверенность, в которой они нуждаются, возвращаясь к нормальной жизни", - подчеркнул президент.

Трамп добавил, что в ближайшие дни станет известно, каким образом будет происходить "возвращение к нормальной жизни". Он подчеркнул, что открытие страны будет "успешным".

По его словам, на вторник запланировано заседание группы врачей и бизнесменов, которые выскажут мнения и оценки по возможности отмены ряда ограничений, введенных в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

В конце прошлой недели Трамп заявлял: "Я хочу, чтобы (страна) открылась как можно скорее. Наша страна должна быть открытой, энергичной и великой".

В настоящее время в США складывается наиболее серьезная в мировом масштабе эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Согласно статистическим данным Worldmeter, в стране выявлено более 585 тыс. случаев заражения, более свыше 23 тыс. пациентов скончались.

12 апреля из-за коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.

Как сообщалось, число инфицированных коронавирусом в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек.