США остаются "самой важной экономической силой в мире" - Помпео

Новости мира:В США заявили, что Америка все еще остается лидером в экономической области.

В период кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, ряд стран, в частности РФ, Иран и Китай, пытаются подвергнуть сомнению мировое экономическое лидерство США.

Об этом заявил в интервью местной американской радиостанции госсекретарь Майк Помпео, сообщает Государственный департамент США.

"Сейчас можно услышать истории о том, что американского лидерства уже нет. Во многих случаях это является, собственно, проявлением дезинформации. Россияне, иранцы, китайцы - все они пытаются добиться публичных обсуждений о том, что Америка больше не является самой важной экономической силой в мире. Это абсолютная неправда", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что во время общения с лидерами стран демократического мира, где Америка сохраняет лидерство, никто не выражает никаких сомнений в этом. "Я думаю, что ситуация с коронавирусом также внесла ясность в это", - отметил госсекретарь США.

Он напомнил, что администрация Дональда Трампа изначально обратила внимание на нечестную торговую политику, которую вел Китай, в частности, с США.

"Он (президент Трамп - ред.) пытался сделать их более эквивалентными", - отметил Помпео.

Глава Госдепартамента также подчеркнул экономическое влияние и ведущую роль Соединенных Штатов в процессе глобальной торговли и избежания серьезных рисков в этой сфере.

"Надеюсь, что мы продвинемся вперед, что все свободные страны, демократические страны, которые ценят свободу и независимость - то, чем на самом деле занимаются американцы - объединятся", - отметил государственный секретарь США.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.