Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

США остаются "самой важной экономической силой в мире" - Помпео

США остаются "самой важной экономической силой в мире" - Помпео
22:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В США заявили, что Америка все еще остается лидером в экономической области.

В период кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, ряд стран, в частности РФ, Иран и Китай, пытаются подвергнуть сомнению мировое экономическое лидерство США.

Об этом заявил в интервью местной американской радиостанции госсекретарь Майк Помпео, сообщает Государственный департамент США. 

"Сейчас можно услышать истории о том, что американского лидерства уже нет. Во многих случаях это является, собственно, проявлением дезинформации. Россияне, иранцы, китайцы - все они пытаются добиться публичных обсуждений о том, что Америка больше не является самой важной экономической силой в мире. Это абсолютная неправда", - подчеркнул Помпео. 

Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение

Он отметил, что во время общения с лидерами стран демократического мира, где Америка сохраняет лидерство, никто не выражает никаких сомнений в этом. "Я думаю, что ситуация с коронавирусом также внесла ясность в это", - отметил госсекретарь США. 

Он напомнил, что администрация Дональда Трампа изначально обратила внимание на нечестную торговую политику, которую вел Китай, в частности, с США.

"Он (президент Трамп - ред.) пытался сделать их более эквивалентными", - отметил Помпео.

Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса

Глава Госдепартамента также подчеркнул экономическое влияние и ведущую роль Соединенных Штатов в процессе глобальной торговли и избежания серьезных рисков в этой сфере. 

"Надеюсь, что мы продвинемся вперед, что все свободные страны, демократические страны, которые ценят свободу и независимость - то, чем на самом деле занимаются американцы - объединятся", - отметил государственный секретарь США.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
04 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
05 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
В Украине создали капсулу для перемещения больных на COVID-19 (Фото)
В Украине создали капсулу для больных на COVID-19
Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице
Кличко: при каких условиях ослабят карантин в Киеве
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь