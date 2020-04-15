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Обама определился с фаворитом на грядущих президентских выборах в США

Обама определился с фаворитом на грядущих президентских выборах в США
03:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Обама поддержал Байдена в борьбе за пост президента США.

Бывший президент США Барак Обама поддержал вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за высший пост в государстве. Об этом решении Обама объявил во вторник, 14 апреля, в видеообращении, опубликованном на страницах в социальных сетях Facebook и Twitter, передает УНН.

"Выбор Джо на должность моего вице-президента было одним из лучших решений, которое я когда-либо принимал, и он стал близким другом. Я считаю, что Джо обладает всеми качествами президента, которые нам нужны именно сейчас", — заявил он, цитирует DW.

Как отметил Обама, он гордится тем, что поддерживает Байдена, который в течение восьми лет был его вице-президентом. "Джо имеет характер и опыт, чтобы провести нас через одни из самых темных времен и исцелить нас в длительный период выздоровления", — сказал Обама.

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Джо Байден стал основным кандидатом на номинацию от демократов на участие в президентских выборах США в ноябре 2020 года после того, как сенатор от Демократической партии Берни Сандерс заявил о прекращении своей предвыборной кампании. 13 апреля он также поддержал Байдена.

Популярность бывшего президента Обамы в Демократической партии может усилить позиции Байдена, отмечает агентство новостей Reuters.

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Согласно опросу CNN, после того как Обама покинул Белый дом его благосклонно воспринимали более 70 процентов избирателей в возрасте до 34 лет, а также 90 процентов тех, кто определял себя как либерала.

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Барак Обама, Джо Байден, Выборы 2020.
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