СМИ: Трамп хочет, чтобы его имя напечатали на чеках госпомощи

Министерство финансов США по требованию Дональда Трампа распорядилось напечатать его имя на чеках государственной помощи, которые отправляются американцам для поддержки в условиях пандемии.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в налоговой службе США.
"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - отмечается в сообщении.
Издание уточняет, что таково было требование Трампа, и добавляет, что его выполнение может замедлить процесс оказания помощи. Это решение в налоговой службе США называют беспрецедентным.
В общей численности 70 млн американцев увидят на чеках материальной помощи в размере $1200 надпись "Дональд Дж. Трамп".
Еще около 80 млн граждан США должны получить денежные компенсации в виде переводов на банковские счета.
Материальная помощь американцам выделяется в рамках закона, который в прошлом месяце поддержали обе палаты Конгресса, после чего его подписал глава Белого дома. Он предусматривает, в частности, выделение $1200 каждому работнику с невысоким уровнем доходов (или $2400 на семью по совместной заявке), а также дополнительно по $500 на каждого ребенка.
По состоянию на 2:00 по киевскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек.
Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно излечились, более 133 тысяч умерли.