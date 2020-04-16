СМИ: Трамп хочет, чтобы его имя напечатали на чеках госпомощи

Новости мира:В США Минфин распорядился напечатать имя президента Дональда Трампа на чеках госпомощи американцам

Министерство финансов США по требованию Дональда Трампа распорядилось напечатать его имя на чеках государственной помощи, которые отправляются американцам для поддержки в условиях пандемии.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в налоговой службе США.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - отмечается в сообщении.

Издание уточняет, что таково было требование Трампа, и добавляет, что его выполнение может замедлить процесс оказания помощи. Это решение в налоговой службе США называют беспрецедентным.

В общей численности 70 млн американцев увидят на чеках материальной помощи в размере $1200 надпись "Дональд Дж. Трамп".

Еще около 80 млн граждан США должны получить денежные компенсации в виде переводов на банковские счета.

Материальная помощь американцам выделяется в рамках закона, который в прошлом месяце поддержали обе палаты Конгресса, после чего его подписал глава Белого дома. Он предусматривает, в частности, выделение $1200 каждому работнику с невысоким уровнем доходов (или $2400 на семью по совместной заявке), а также дополнительно по $500 на каждого ребенка.

По состоянию на 2:00 по киевскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек.

Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно излечились, более 133 тысяч умерли.