Коронавирус: в США закончились деньги на поддержку малого бизнеса

Новости мира:Программа защиты доходов для представителей малого бизнеса в США исчерпала свой бюджет в размере $349 млрд на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов.

В США исчерпали деньги по программе защиты доходов малого бизнеса и средства других фондов, предусмотренных на поддержку экономики при ЧС.

Об этом сообщила в четверг Администрация по вопросам малого бизнеса американского правительства.

"По состоянию на сейчас Администрация по вопросам малого бизнеса не в состоянии принимать новые заявки по программе защиты доходов из-за ситуации с выделенными средствами. Итак сейчас мы не можем добавлять новых заявителей по этой программе", - говорится в официальном заявлении ведомства.

При этом, в администрации также сообщили об исчерпании других фондов, предусмотренных на поддержку экономики во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, власти американских штатов, в которых ситуация коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.