Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Пандемия: количество заражений COVID-19 в мире продолжает расти
Пандемия: количество заражений COVID-19 в мире продолжает расти
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать

Коронавирус: в США закончились деньги на поддержку малого бизнеса

Коронавирус: в США закончились деньги на поддержку малого бизнеса
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Программа защиты доходов для представителей малого бизнеса в США исчерпала свой бюджет в размере $349 млрд на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов.

В США исчерпали деньги по программе защиты доходов малого бизнеса и средства других фондов, предусмотренных на поддержку экономики при ЧС.

Об этом сообщила в четверг Администрация по вопросам малого бизнеса американского правительства.

"По состоянию на сейчас Администрация по вопросам малого бизнеса не в состоянии принимать новые заявки по программе защиты доходов из-за ситуации с выделенными средствами. Итак сейчас мы не можем добавлять новых заявителей по этой программе", - говорится в официальном заявлении ведомства.

При этом, в администрации также сообщили об исчерпании других фондов, предусмотренных на поддержку экономики во время чрезвычайных ситуаций.

Covid-19: Трамп призвал США готовиться к возвращению коронавируса в этом году

Напомним, власти американских штатов, в которых ситуация коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Бизнес, Белый дом, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Красный уровень&quot; опасности: На улицу в Киеве лучше не выходить
В Киеве держится "красный уровень" загрязнения воздуха
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Ночные заморозки в апреле: что будет с урожаем в Украине
Ночные заморозки в апреле: что будет с урожаем в Украине
Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля
Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь