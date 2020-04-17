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Пандемия COVID-19: Трамп раскритиковал влсти Нью-Йорка

Пандемия COVID-19: Трамп раскритиковал влсти Нью-Йорка
21:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома США подверг критике губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях эпидемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал демократа Эндрю Куомо - губернатора штата Нью-Йорк, в наибольшей степени пострадавшего в США от коронавируса COVID-19 - меньше жаловаться и больше делать.

"Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы "делать", и меньше на то, чтобы "жаловаться", - написал Трамп в Twitter.

По словам Трампа, администрация США предоставила в распоряжение властей штата тысячи койко-мест, аппаратов искусственных вентиляции легких (ИВЛ) и прочего оборудования, а также финансовые средства, однако все, кто помогал штату, так и не услышали благодарностей от Куомо.

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"Куомо абсурдно желал "40 тыс. ИВЛ". Мы дали ему небольшое количество от этого, и их было достаточно. Штат должен был иметь их в запасе!" - подчеркнул президент.

Трамп также не преминул упомянуть реакцию администрации его предшественника президента-демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на угрозу свиного гриппа H1N1, с которым она столкнулась в 2009 году. Так, президент сказал, что из-за некомпетентности той администрации скончались 17 тыс. человек, а из-за программы Obamacare были потрачены впустую $5 млрд.

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Все по теме:

США, Нью-Йорк, Вирус, Карантин, Пандемия, Дональд Трамп, Эндрю Куомо, Коронавирус, Covid-19.
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