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Пандемия коронавируса: США ждут от Китая данных о происхождении COVID-19

Пандемия коронавируса: США ждут от Китая данных о происхождении COVID-19
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео рассказал, что Штаты настаивают на предоставлении от Китая информации о происхождении коронавируса.

США продолжают требовать от Китая объяснений по поводу причин возникновения коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox Business.

"Это касается науки и эпидемиологии. Нам нужно понять, что произошло для того, чтобы сократить риск для американцев в ближайшие дни, недели и месяцы и восстановить мировую экономику. Это очень важно", - заявил Помпео в эфире телеканала.

По словам главы Госдепа, администрация президента США Дональда Трампа "все еще пытается" получить от Китая разрешение на осмотр экспертами лаборатории, из которой, по мнению Вашингтона, начал распространяться коронавирус COVID-19.

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Помпео подчеркнул, что "сейчас стало предельно ясно, что Коммунистическая партия Китая и Всемирная организация здравоохранения не донесли эту информацию (о вирусе - ред.) до международной общественности, как от них требовалось".

Он отметил, что именно из-за того, что Китай скрывает информацию о COVID-19, мир столкнулся с "этой глобальной пандемией".

Накануне Помпео заявил, что считает, что Китай должен нести ответственность за то, что не в полном объеме предоставил имеющуюся в его распоряжении информацию о коронавирусе COVID-19.

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"Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности", - заявил глава госдепа в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он провел многочисленные беседы с коллегами из различных стран мира. "Все они тоже видят отсутствие своевременной общей информации. Это не просто поставило под угрозу американцев, это поставило под угрозу людей по всему миру", - отметил Помпео.

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Китай, США, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Майк Помпео, Covid-19.
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