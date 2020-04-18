Трамп назвал митинги "важной частью политической игры"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет возобновить предвыборные митинги, когда проблема с коронавирусом COVID-19 станет менее острой.
"Я надеюсь, мы возобновим предвыборные митинги. Это прекрасно для страны. Они создают прекрасную атмосферу", - заявил президент США.
По его мнению, такие собрания являются "важной частью политической игры".
Трамп подчеркнул, что его митинги помогают побеждать.
"Мы выигрываем там, где проводим митинги", - объяснил Трамп.
Президент США подчеркнул, что он слабо представляет себе митинг, на котором люди будут сидеть далеко друг от друга, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.
Выборы в США запланированы на ноябрь текущего года. Ожидается, что соперником республиканца Трампа на них станет бывший вице-президент США демократ Джо Байден.