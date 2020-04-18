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Трамп назвал митинги "важной частью политической игры"

Трамп назвал митинги "важной частью политической игры"
09:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп надеется на возобновление предвыборных митингов после решения проблемы с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет возобновить предвыборные митинги, когда проблема с коронавирусом COVID-19 станет менее острой.

"Я надеюсь, мы возобновим предвыборные митинги. Это прекрасно для страны. Они создают прекрасную атмосферу", - заявил президент США.

По его мнению, такие собрания являются "важной частью политической игры".

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Трамп подчеркнул, что его митинги помогают побеждать.

"Мы выигрываем там, где проводим митинги", - объяснил Трамп.

Президент США подчеркнул, что он слабо представляет себе митинг, на котором люди будут сидеть далеко друг от друга, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Трамп внедрит программу продовольственной помощи из-за COVID-19

Выборы в США запланированы на ноябрь текущего года. Ожидается, что соперником республиканца Трампа на них станет бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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Все по теме:

США, Выборы, Президентские выборы, Вирус, Карантин, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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