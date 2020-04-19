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Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19

Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
08:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США Трамп считает, что Китай должен понести ответственность, если выяснится, что Пекин утаивал факты эпидемии.

Китайские власти должен понести ответственность, если выяснится, что Пекин намеренно скрывал факты об эпидемии коронавируса.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, сообщает AFP и DW.

Трамп предполагает, что распространение опасного вируса можно было остановить в Китае и предотвратить пандемию, а "теперь весь мир страдает от этого". Он не уточнил, о каких последствиях для Китая идет речь.

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Трамп добавил, что иногда случаются ошибки, с которыми ничего не поделаешь, но если власти КНР умышленно скрывали информацию, то это совсем другая ситуация. "Это была ошибка, которая вышла из-под контроля, или это было сделано намеренно? Существует большая разница между тем и другим", заявил Трамп. 

Президент США отметил, что Китай проводит расследование по этому поводу. Он добавил, что Соединенные Штаты тоже исследуют этот вопрос. 

Ранее Трамп и члены его команды неоднократно обвиняли КНР в недостатке информации в начале вспышки коронавируса в городе Ухань. Трамп также сомневается в достоверности китайской статистики по количеству умерших в стране от болезни COVID-19. Кроме того, президент США приостановил выплаты взносов в Всемирной организации здравоохранения. Он обвиняет ВОЗ, что она не сделала достаточно для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, и имеет прокитайскию позицию. 

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Китай обнародовал 17 апреля скорректированную статистику по количеству умерших от коронавируса. Выяснилось, что в городе Ухань, откуда распространился вирус, не зафиксировали около 1300 смертей. Таким образом, по уточненной статистике, всего в КНР от коронавируса умерли более 4630 человек.

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Китай, США, Коронавирус.
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