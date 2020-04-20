В Нью-Йорке разрешили браки через видеосвязь

Новости мира:Власти американского штата Нью-Йорк дали разрешение на официальное бракосочетание через видеосвязь.

В американском штате Нью-Йорк в связи с карантином из-за коронавируса разрешили заключать официальные браки по видеосвязи. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Глава штата издал соответствующее распоряжение.

"Я издаю распоряжение, которое позволяет жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяет служащим проводить церемонии с помощью видеосвязи", - написал он.

Напомним, в Соединенных Штатах от коронавирус COVID-19 умерли 40 449 человек. Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 людей приходится на штат Нью-Йорк. США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и количеством смертей.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.