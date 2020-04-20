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Более четырех миллионов жителей США сделали тест на коронавирус

Более четырех миллионов жителей США сделали тест на коронавирус
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп сообщил, что более четырех миллионов человек в стране прошли тест на коронавирус.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус.

"Мы провели 4,1 млн тестов. Это в разы больше, чем в любой другой стране", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Согласно университету Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты, в США на данный момент подтверждено случаев заражения коронавирусом 722 тыс. 761, скончалось 33 тыс. 903 человека, вылечилось 64 тыс. 840.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заверил журналистов, что США располагают достаточным количеством тестов для определения сроков перехода регионов страны к восстановлению экономики и смягчению ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

"Мы считаем, что сегодня у нас налажено тестирование по всей стране, которое позволит любому штату в Америке перейти к первой фазе (плана восстановления экономики - ред), если они будут соответствовать критериям", - завил он на брифинге.

Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности.

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На первом этапе план предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода.

Режим "сидим дома" остается в силе для категории населения повышенного риска, школы и дома престарелых работать не будут, население должно соблюдать "социальное дистанцирование", собрания более 10 человек должны быть запрещены.

Напомним, в Соединенных Штатах от коронавирус COVID-19 умерли 40 449 человек. Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 людей приходится на штат Нью-Йорк. США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и количеством смертей.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

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США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-2019.
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