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ВОЗ надеется, что США возобновят финансирование организации

ВОЗ надеется, что США возобновят финансирование организации
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Всемирная организация здравоохранения очень надеется, что США пересмотрят свое решение о прекращении финансирования организации.

В среду, 22 апреля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.

Об этом заявил председатель ВОЗ Тедрос Адаом Гебреисус, пишет Xinhua.

“Надеюсь, решение о замораживании средств будет пересмотрен и США снова будут поддерживать работу ВОЗ и продолжать спасать жизни”, - сказал Гебреісус.

Он отметил, что в период его пребывания на посту министра здравоохранения Эфиопии, США много сделали для развития системы здравоохранения в этой стране.

Тедрос добавил, что в своей роли главы ВОЗ был свидетелем активной поддержке Штатами этой международной организации.

“Надеюсь, что США считают это важной инвестицией не только для помощи другим, но и для защиты самих себя”, - отметил он.

Как сообщалось, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом", - отметил американский лидер.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

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Все по теме:

США, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.
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