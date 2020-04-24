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В Вашингтоне уверены, что коронавирусом сложнее будет заразиться летом

В Вашингтоне уверены, что коронавирусом сложнее будет заразиться летом
07:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Ожидается, что коронавирусом сложнее будет заразиться летом.

Солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника Белого дома Билла Брайана, об этих фактах свидетельствуют результаты экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса.

"Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса", - сказал Брайан.

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Отмечается, что полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Президент США Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно.

Напомним, в мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.

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США, Вашингтон, Covid-19, Коронаиврус.
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