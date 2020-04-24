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В США коронавирус выявили на 26 военных кораблей

В США коронавирус выявили на 26 военных кораблей
08:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

На 26 американских военных кораблях выявлены заболевшие коронавирусом моряки, сообщили ВМС США

Еще на 14 кораблях ВМС США также были зафиксированы заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.

Все эти корабли в настоящее время находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, находящихся в море, нет случаев заражения вирусом. В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 297 военных кораблей.

При этом американское командование не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их количество.

На борту американского авианосца 777 моряков заражены COVID-19

Известно лишь, что ВМС является наиболее пострадавшим от коронавируса видом вооруженных сил США. В настоящее время COVID-19 выявлен уже у 1298 моряков.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в команде атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), который из-за вспышки коронавируса на борту вынужден был 27 марта зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В его команде насчитывается 4,8 тыс. моряков. Большая часть команды сошла на берег и находится на карантине. По состоянию на среду, уже 777 моряков дали положительный результат на тест на коронавирус, из них 63 выздоровели. Шесть моряков госпитализированы на Гуаме. Один моряк скончался.

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США, Авианосец, Коронавирус, Теодор Рузвельт, Covid-19.
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