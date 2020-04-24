Коронавирус в США может привести к вспышке ВИЧ-инфекции

Новости мира:После окончания пандемии COVID-19 в США могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.

Пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем (ИППП) и увеличению количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы пока направлены на борьбу с Covid-19. К такому выводу пришли американские медики, пишет The Hill.

По данным специалистов, в США доступ к тестированию на ВИЧ и ИППП значительно уменьшился, поскольку 2200 медиков, которые специализируются по этим заболеваниям, были направлены на борьбу с коронавирусом, а больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Некоторые больницы сокращают количество пациентов по записи, некоторые из них прекратили принимать пациентов в порядке живой очереди.

Специалисты этой области предупреждают, что ожидают в результате этих сокращений крупную вспышку ВИЧ и ИППП заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходил пять лет подряд до 2018 года.

В то же время план президента Дональда Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 году фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.

Напомним, в мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.