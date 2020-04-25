Помпео: Космическая программа Ирана не является ни гражданской, ни мирной

Новости мира:В США высказались о иранской космической программе.

Государственный секретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что иранская космическая программа не имеет ничего общего с мирной инициативой и предусматривает создание средств доставки ядерного оружия.

Он обнародовал заявление, в котором призвал мир продолжить эмбарго на поставки Ирану оружия, а ЕС - ввести санкции против причастных к ракетной программе Тегерана.

"На протяжении лет Иран утверждал, что его космическая программа является мирной и гражданской. Администрация Трампа никогда не верила этой выдумке. На этой неделе запуск военного спутника иранским Корпусом стражей исламской революции (который был объявлен террористической организацией) подтверждает наши слова: иранскую космическую программу нельзя называть ни мирной, ни гражданской ", - подчеркнул Помпео.

Глава Госдепартамента США подчеркнул, что запущенный Тегераном ракетоноситель включал технологии, которые используют баллистические средства доставки ядерного оружия.

"Ни одна страна никогда не использовала возможности таких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) ни для чего, кроме доставки ядерного оружия", - заверил глава американской дипломатии.

В связи с этим госсекретарь США призвал международное сообщество отбросить любую возможность для Ирана развивать технологии, способные запускать баллистические ракеты.

В качестве первого шага, отметил Помпео, нужно "поддержать продление эмбарго ООН на обычные вооружения для Ирана", которое заканчивается в октябре этого года. "Мы также призываем Европейский Союз ввести санкции против физических и юридических лиц, работающих над ракетными программами Ирана", - подчеркнул Помпео.

Как сообщалось, в среду Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном запуске своего первого военного спутника Noor на орбиту Земли. В то же время, в Пентагоне выразили сомнения, что этот пуск был успешным.