Трамп о миллионе заболевших коронавирусом американцев: В определенное время число будет равно нулю

Новости мира:Трамп отреагировал на информацию о миллионе заболевших в США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что в США по состоянию на 28 апреля заболело более миллиона человек.

Его слова приводит BBC.

Трампа попросили прокомментировать тот факт, что в США уже более миллиона подтвержденных случаев коронавируса. При этом ему напомнили, что в феврале, когда в США было всего 15 случаев заражения, он сказал, что скоро это число "приблизятся к нулю".

"В конечном итоге оно (число заболевших, - ред.) упадет до нуля", - сказал Трамп во вторник.

"Вы должны понимать, когда речь идет о случаях, мы проводим гораздо больше тестирований, чем кто-либо другой. Мы проводим больше тестирований, чем любая другая страна в мире... Следовательно, мы демонстрируем больше случаев, потому что мы проводим гораздо больше тестов..." - добавил он.

"В определенное время оно будет равно нулю, как мы говорим" - сказал президент США.

Как сообщалось ранее, в США число случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. 57 тысяч 533 пациента умерли.