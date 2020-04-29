Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
Пандемия: в Германии оценили ущерб для экономики
Пандемия: в Германии оценили ущерб для экономики
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной

Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
04:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Шмыгаль уверяет, что Украина готова к возможному следующему пику COVID-19.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, медицинская система готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Кабмина

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм", - сказал Шмыгаль.

Об этом шла речь во время заседания Совета по вопросам экономического развития. На последнем, говорится в сообщении, присутствовали ведущие экономисты, чиновники и главы комитетов Верховной Рады.

Коронавирус в Нетишине: мэр города обратился в полицию и СБУ из-за действий УПЦ МП

Все они собрались для обсуждения этапов выхода из карантина и мер по поддержке бизнеса.

Шмыгаль также утверждает, что "правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации".

На стройплощадке в оккупированном Севастополе произошла вспышка Covid-19: 36 человек госпитализированы

Глава Кабмина также сообщил, что на следующей неделе правительство планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина.

Пик заболеваемости ожидается с 3 по 8 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
04 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
05 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из жилых кварталов: оккупанты обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии, погиб военнослужащий
В Луганской области погиб военный ВСУ
&quot;Нафтогаз&quot; увеличил чистую прибыль более, чем в пять раз
"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль более, чем в пять раз
Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе &quot;Укроборонпрома&quot;
Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе "Укроборонпрома"
Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами
Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь