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"Этого никогда, никогда не было": Байден отрицает обвинения в изнасиловании от экс-сотрудницы

"Этого никогда, никогда не было": Байден отрицает обвинения в изнасиловании от экс-сотрудницы
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Джо Байден категорически отверг обвинения в изнасиловании от бывшей сотрудницы.

Вероятный кандидат демократов на выборах президента США 2020 года Джо Байден категорически отверг обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него несколько недель назад бывшей сотрудницей Байдена в Сенате Тарой Рид.

В пятницу, 1 мая, политик заявил в интервью телеканалу MSNBC, что обвинения являются "неправдой" и что "этого никогда, никогда не было".

При этом Байден призвал проверить, имеется ли в Национальном архиве письменная жалоба, которую Рид, по собственным словам, заполнила после инцидента.

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Как сообщалось ранее, 28 апреля 56-летняя Тара Рид - экс-сотрудница команды Джо Байдена в Сенате, где он с 1973 по 2009 годы представлял штат Делавэр, заявила в Twitter, что "бывший босс" ее изнасиловал. Несколькими неделями ранее она записала подкаст, в котором сообщила, что в 1993 году политик прижал ее к стене в здании Сената и запустил руку ей под юбку.

После этого в предвыборном штабе Джо Байдена категорически отвергли все обвинения, но сам политик никак не высказывался лично по этому поводу.

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Джо Байден, Тара Рид, Домогательства.
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