"Этого никогда, никогда не было": Байден отрицает обвинения в изнасиловании от экс-сотрудницы

Вероятный кандидат демократов на выборах президента США 2020 года Джо Байден категорически отверг обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него несколько недель назад бывшей сотрудницей Байдена в Сенате Тарой Рид.

В пятницу, 1 мая, политик заявил в интервью телеканалу MSNBC, что обвинения являются "неправдой" и что "этого никогда, никогда не было".

При этом Байден призвал проверить, имеется ли в Национальном архиве письменная жалоба, которую Рид, по собственным словам, заполнила после инцидента.

Joe Biden, asked on @Morning_Joe if he sexually assaulted Tara Reade:

“No, it is not true. I’m saying unequivocally it never, never happened. And it didn’t. It never happened.” pic.twitter.com/nXIAdGloG5

— MSNBC (@MSNBC) May 1, 2020