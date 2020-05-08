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Трамп ежедневно будет сдавать тест на COVID-19

Трамп ежедневно будет сдавать тест на COVID-19
07:51 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут ежедневно проходить тестирование на выявление коронавируса COVID-19 после выявления заболевания у сотрудника Белого дома. Об этом сообщает  Reuters

О ежедневное тестирование заявил непосредственно президент в ходе встречи с губернатором штата Техас в Овальном кабинете.

Такие меры вызваны выявлением заболеванием одного из помощников Трампа в Белом доме. По словам американского лидера, он лично почти не общался с больным камердинером.

Агентство также отмечает, что ни Трамп, ни Пенс не использовали защитные маски во время публичных мероприятий.

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Напомним, в США коронавирусом заразился член американского Военно-морского флота, который является личным камердинером президента Дональда Трампа. Информацию о заболевании подтвердили и в Белом доме, сообщив, что Трамп и вице-президент Майк Пенс сдали тесты на COVID-19. У обоих отрицательный результат.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Майкл Пенс, Covid-19.
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