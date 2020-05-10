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У двух сотрудников администрации Трампа нашли COVID-19: Белый дом усилит меры безопасности

У двух сотрудников администрации Трампа нашли COVID-19: Белый дом усилит меры безопасности
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Белый дом ужесточил меры против коронавируса после заражения топ-чиновников

После того, как COVID-19 обнаружили у двух сотрудников Белого дома, администрация американского президента Дональда Трампа усилила меры безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

"В Белом доме ужесточили меры по борьбе с инфекционной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам экономического советника президента Трампа Кевина Гассетта, работать в Западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, сейчас действительно рискованно.

Он напомнил, что ранее у двух сотрудников Белого дома, среди которых пресс-секретарь вице-президента США и супруга старшего советника по политическим вопросам Стивена Миллера - Кэти Миллер, выявили коронавирус. Несколько высокопоставленных медицинских работников администрации сейчас находятся на карантине, добавил Гассетт.

"Западное крыло, несмотря а наличие лучшей медицинской команды на Земле, является относительно тесным местом", - отметил Хассетт.

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Он также подчеркнул, что теперь каждый, кто вступает в контакт с Трампом, должен заранее получить отрицательный результат теста на коронавирус.

В последнее время Трамп подвергается критике за то, что он демонстративно не носит маску во время заседаний в Белом доме. Он даже посетил фабрику по изготовлению масок в Аризоне, не имея маски.

Как сообщалось ранее, в четверг медицинская служба Белого дома сообщила, что американский военнослужащий, который работает в кампусе Белого дома, получил положительный результат на коронавирус.

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В связи с этим президент и вицепрезидент США сдали тесты на COVID-19, однако болезни не были обнаружены.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 4 145 638 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 281 921 - летальный, выздоровели 1 462 578 человек.

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Белый дом, Коронавирус, Covid-19.
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