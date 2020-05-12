Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

Конгрессмен США: Путин - жестокий авторитарный лидер с долгой историей подавления гражданских свобод

Конгрессмен США: Путин - жестокий авторитарный лидер с долгой историей подавления гражданских свобод
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Конгрессе США призвали наказать российский режим за политические преследования.

Проект новой резолюции Конгресса США, представленный в понедельник, призывает российский режим освободить всех политических заключенных, и предлагает правительству США ввести новые санкции против РФ за нарушения прав человека.

Об этом говорится в сообщении Комитета по международным делам Палаты представителей США.

"Владимир Путин — жестокий авторитарный лидер с долгой историей подавления гражданских свобод, в том числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жестокое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него", - заявил в связи с этим автор резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

Он подчеркнул, что таким образом Конгресс США посылает решительной двухпартийный сигнал в поддержку "героям, которые рискуют их жизнью за свободу и демократию".

Россия возмущена: в посте Белого дома к 9 мая "забыли" упомянуть СССР в числе стран-победителей нацизма

Резолюция, в частности, осуждает "практику политически мотивированного заключения" в России и призывает немедленно освободить всех политзаключенных. Кроме того, в документе содержится призыв к правительству США ввести санкции против лиц, ответственных за такую форму нарушений прав человека.

В резолюции также отмечается необходимость освобождения журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников мирных организаций и граждане Украины в незаконно аннексированном Крыму.

Коронавирус в России: за сутки снова почти 12 тысяч случаев

Соавтором резолюции выступил также старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол, который представляет Республиканскую партию США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Санкции, Владимир Путин, Конгресс США, Элиот Энгел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
05 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность &quot;Восточного партнерства&quot;
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь