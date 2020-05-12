Конгрессмен США: Путин - жестокий авторитарный лидер с долгой историей подавления гражданских свобод

Новости мира:В Конгрессе США призвали наказать российский режим за политические преследования.

Проект новой резолюции Конгресса США, представленный в понедельник, призывает российский режим освободить всех политических заключенных, и предлагает правительству США ввести новые санкции против РФ за нарушения прав человека.

Об этом говорится в сообщении Комитета по международным делам Палаты представителей США.

"Владимир Путин — жестокий авторитарный лидер с долгой историей подавления гражданских свобод, в том числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жестокое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него", - заявил в связи с этим автор резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

Он подчеркнул, что таким образом Конгресс США посылает решительной двухпартийный сигнал в поддержку "героям, которые рискуют их жизнью за свободу и демократию".

Резолюция, в частности, осуждает "практику политически мотивированного заключения" в России и призывает немедленно освободить всех политзаключенных. Кроме того, в документе содержится призыв к правительству США ввести санкции против лиц, ответственных за такую форму нарушений прав человека.

В резолюции также отмечается необходимость освобождения журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников мирных организаций и граждане Украины в незаконно аннексированном Крыму.

Соавтором резолюции выступил также старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол, который представляет Республиканскую партию США.