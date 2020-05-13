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В США эксперты повысили прогноз смертности от COVID-19

В США эксперты повысили прогноз смертности от COVID-19
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США до 147 тыс. человек.

Ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) посчитали, что в США жертвами распространения коронавируса могут стать 147 тыс. человек.

Они скорректировали ранее подготовленный прогноз в сторону увеличения уровня смертности на 10 тыс. в связи с тем, что ряд американских штатов начал ослаблять меры по сдерживанию пандемии.

В докладе института отмечается, что в новом прогнозе учтены "ключевые факторы передачи вируса, такие, как изменения в тестировании и мобильности, а также ослабление политики дистанцирования".

Как сообщалось, один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом - врач-инфекционист Энтони Фаучи считает, что ситуация с COVID-19 в США находится не под полным контролем.

"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - сказал Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

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Он также выразил сомнение в официальных данных по заражениям COVID-19 в стране, предположив, что их реальное количество выше.

По данным портала Worldometer, который отслеживает состояние дел с распространением инфекции в мире, в США по состоянию на 03:00 по московскому времени среды начиталось 1 млн 407 тыс. 284 инфицированных COVID-19, рост числа новых случаев заражения за сутки превысил 21 тыс., скончались 83,3 тыс. человек.

Всего в мире с начала выявления коронавируса им заразились 4 млн 335 тыс. 709 человек, летальный исход зафиксирован в 292 тыс. 291 случае заболевания.

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США, Коронавирус, Covid-19, Смертность от COVID-19.
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