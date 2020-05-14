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Трамп готов рассмотреть введение санкций против Китая

Трамп готов рассмотреть введение санкций против Китая
08:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций против Китая из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я уважаю Линдси Грэма и обязательно изучу этот законопроект", - прокомментировал Трамп вопрос на встрече с губернаторами.

Ранее группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий введение санкций против Китая за отказ сотрудничать при выяснении причин возникновения пандемии COVID-19. Автором выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Согласно предложенному законопроекту, в течение 60 дней Китай должен предоставить все необходимые данные для расследования, которое ведут США, их союзники или структуры ООН.

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Кроме того, китайские власти должны закрыть рынки, где продают диких животных, а также освободить задержанных в Гонконге активистов.

В противном случае США могут замораживать китайские активы, вводить запрет на въезд для китайских официальных лиц, а также запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 14 мая COVID-19 диагностировали у 4 429 744 человек, из них 298 174 человека умерли, 1 659 791 человек выздоровел.

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Все по теме:

Китай, США, Санкции, Дональд Трамп, Пандемия COVID-19.
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