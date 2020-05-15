Коронавирус поборола 108-летняя американка

Новости мира:В США 108-летняя Сильвия Голдшолл вылечилась от коронавируса.

В американском штате Нью-Джерси от коронавирусной инфекции вылечилась 108-летняя Сильвия Голдшолл из Аллендейла.

Об этом сообщил губернатор штата Фил Мерфи на своей странице в Facebook.

Он отметил, что у 108-летней женщины диагностировали болезнь COVID19 в прошлый месяц. В настоящее время Сильвия Голдшолл выздоровела от коронавируса. Мерфи также добавил, что в штате Нью-Джерси обнаружили 1 216 новых инфицированных коронавирусом, что увеличило общее количество до 142 704.

Кроме того, в Нью-Джерси умерли еще 244 больных COVID-19, таким образом всего зафиксировано 9 946 смертей.