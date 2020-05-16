СМИ: США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

Новости мира:Администрация президента США Дональда Трампа собирается восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить выделение средств на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но только в таком же размере, в каком это делает Китай. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По словам источников телеканала, сотрудники администрации подготовили письмо к ВОЗ, которое Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, который предоставляет Китай.

Как отмечает телеканал, это будет означать, что вклад США многократно сократится. Как следует из документа, “если Китай увеличит финансирование ВОЗ”, американская сторона “рассмотрит возможность” его увеличения до такого же уровня.

В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также есть “огромный потенциал”. Кроме того, в нем подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство защитить от “политического давления”. В послании приводится призыв к проведению “полностью независимых оценок происхождения” нового коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение о выделении средств ВОЗ. Американский лидер отметил тогда, что США направляют указанной организации “почти 500 млн долларов в год”. Он также утверждал, что ВОЗ стала “марионеткой Китая” и не зафиксировала допущенные властями этой страны нарушения, касающихся распространения COVID-19. Президент США заявил, что Китай “платит 38 млн долларов” в год на нужды организации.

В середине апреля Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ “до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса”. По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.