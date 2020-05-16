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ВОЗ изучит возможную связь COVID-19 и редкого воспалительного заболевания у детей

ВОЗ изучит возможную связь COVID-19 и редкого воспалительного заболевания у детей
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:ВОЗ уже разработала предварительное определение для этого синдрома и форму отчетности о зафиксированных случаях болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения изучат возможную связь нового коронавируса и редкого воспалительного заболевания у детей, о котором сообщают врачи ряда стран мира. Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"В течение последних недель в сообщениях из Европы и Северной Америки говорилось, что небольшое количество детей попало в отделение интенсивной терапии с мультисистемным воспалительным состоянием, с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока", - сказал Гебреисус.

По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано с болезнью COVID-19.

По словам Гебреисуса, сейчас важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение.

Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая

"Я призываю всех специалистов мира работать в команде с правительствами ваших стран и ВОЗ, чтобы держать руку на пульсе и лучше понять природу этого синдрома", - добавил чиновник.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Йорк растет количество детей с редким воспалительным синдромом, который связывают с осложнениями вследствие заражения коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 16 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.

Напомним, всего в мире на утро субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Тедрос Аданом Гебреисус, Воспалительное заболевание.
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