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Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая

Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая
13:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая, а до тех пор развитие пандемии будет иметь линейный характер. Об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Отмечается, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

"По результатам прогнозного моделирования команды проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которого вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", - говорится в сообщении.

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Ученые отметили, что для города Киева, в течение пятнадцатидневного отрезка времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока является более нестационарным с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на пятнадцатидневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) не превышает 2.2%.

"Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии", - считают ученые КПИ.

Как сообщалось, по состоянию на 16 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Выздоровели 4 906 пациентов, 497 летальных случаев.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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