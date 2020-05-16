Демократы в Конгрессе США поддержали выделение $3 млрд на борьбу с пандемией

Новости мира:В Конгрессе США поддержали расходование свыше $3 триллионов на борьбу с пандемией.

Палата представителей - нижняя палата американского парламента - в пятницу, 15 мая, поддержала изменения в правила процедуры голосования, которые разрешат конгрессменам голосовать дистанционно. Также американские законодатели проголосовали за увеличение финансирования для борьбы с эпидемией COVID-19 на свыше 3 триллиона долларов.

Об этом информирует CNN.

"Палата представителей в пятницу одобрила комплексный законопроект, предусматривающий расходование свыше 3 трлн долл. США на борьбу с пандемией COVID-19 и изменения регламента, которые разрешат законодателям удаленно голосовать во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие изменения регламента разрешат Палате работать удаленно впервые за более чем 200-летнюю историю института.

Оба решения инициировала Демократическая партия, которая имеет большинство в Палате представителей. Именно за счет голосов демократов увеличение финансовой помощи и дистанционное голосование утвердили.

В то же время Республиканская партия уже заявила, что в Сенате (верхней палате) дополнительную финансовую помощь они не поддержат, а это означает отсутствие голосов для такого решения. По словам республиканцев, тратить еще несколько триллионов долларов на борьбу с эпидемией в настоящее время глупо: нужно сначала дождаться результатов первых пакетов финансовой помощи, которые уже одобрили.

Дистанционное голосование республиканцы назвали посягательством на власть со стороны демократов, которое нарушит парламентские традиции. Впрочем, это решение касается только Палаты представителей, в Сенате оно рассматриваться не будет.

Отныне члены Палаты представителей, которые из-за чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения не могут или не хотят лично присутствовать в зале, могут выбрать доверенных лиц, которые будут представлять их позицию во время голосований.

По состоянию на середину дня 16 мая в мире зафиксировано 4 646 413 случаев коронавирусной болезни, 1 770 751 человек выздоровел, 308 984 умерли.